Бухарест, 31 января, 2025, 19:10 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «полудиктатором», а также обвинил его в разжигании конфликта и воровстве помощи ЕС, сообщило в пятницу, 31 января, румынское издание Digi24.

Global Look Press

Джорджеску напомнил, что Зеленский отменил выборы на Украине.

«У меня есть проблема с полудиктаторами, которые ставят свои собственные интересы и интересы представляемой ими группы выше национальных интересов. Вот почему я спрашиваю: почему господин Зеленский, как и [президент Румынии Клаус] Йоханнис, не допускает свободных выборов?» — сказал кандидат в президенты Румынии.

Джорджеску также отметил, что Зеленский, требуя оружие, никогда не просил о начале диалога. Целью главы киевского режима должно быть сохранение народа, но он такую цель не преследует, а лишь разжигает конфликт, подчеркнул кандидат в президенты Румынии.

«О землях можно договориться, но жизнь обсуждению не подлежит», — заявил Джорджеску.

Как сообщало ИА Регнум, Джорджеску ранее заявил, что Украина является вымышленным государством и в дальнейшем его территорию разделят соседние страны. На получение украинских земель рассчитывают Польша, Венгрия и Румыния, сказал он.

Политолог Иван Мезюхо поддержал позицию Джорджеску о неизбежности раздела украинских территорий после завершения конфликта. Киевские власти сами делают всё, чтобы территории Украины перешли в руки других государств, подчеркнул эксперт.

6 декабря Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, в котором лидировал Джорджеску. Поводом стал поток обращений об отмене итогов голосования. В запросах говорилось, что Высший совет обороны Румынии рассекретил документы, подтверждающие нарушения в ходе предвыборной кампании. Джорджеску назвал решение КС Румынии государственным переворотом. 2 января он обжаловал решение об отмене итогов выборов в Европейском суде по правам человека.