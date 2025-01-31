Москва, 31 января, 2025, 18:52 — ИА Регнум. В еврейских религиозных кругах Польши осудили появление главы киевского режима Владимира Зеленского на церемонии годовщины освобождения Освенцима от нацистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Global Look Press

«Появление Зеленского в Освенциме вызвало негодование в еврейских религиозных кругах Польши. Главный раввин польского государства Михаэль Шудрих сказал, что их представители сочли позором находиться на одном мероприятии с диктатором, у которого есть ручные нацисты», — отметила она.

Захарова согласилась с утверждением Шудриха и заявила, что «ручные нацисты» киевского режима пользуются соответствующей символикой, знамёнами, а также придерживаются соответствующей идеологии. По словам дипломата, киевский режим трансформировался из экстремистского и неонацистского в террористический.

Как передавало ИА Регнум, 21 января президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно бережно хранить и отстаивать историческую правду, добавил российский лидер.

11 ноября 2024 года третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. В пользу документа проголосовали 116 стран. В декабре 2024 года ГА ООН приняла внесённую Россией резолюцию по борьбе с неонацизмом. Соавторами инициативы выступили Белоруссия и Туркменистан.