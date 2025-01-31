Санкт-Петербург, 31 января, 2025, 18:44 — ИА Регнум. Тело чемпионки мира 1994 года по фигурному катанию Евгении Шишковой, погибшей в авиакатастрофе в Вашингтоне, нашли водолазы. Об этом журналистам сообщила мать её супруга, Вадима Наумова.

Global Look Press

29 января около аэропорта имени Рейгана в американской столице пассажирский самолёт, следовавший рейсом из штата Канзас, столкнулся с военным вертолётом Black Hawk, выполнявшим тренировочный полёт. Самолёт упал в реку Потомак.

«На месте трагедии находился только их сын Максим, мы совсем недавно смогли с ним поговорить. Он сказал, что нашли тело мамы. А о папе (Вадиме Наумове) пока ничего не известно», — сказала женщина, слова которой приводит KP.RU.

В свою очередь, заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова, которая раньше тренировала Шишкову и Наумова, заявила, что обнаружены оба тела. Её слова процитировал телеканал «Матч ТВ».

Как сообщало ИА Регнум, после катастрофы появилась информация, что бывшие российские фигуристы, американские тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов были на борту самолёта, упавшего в Вашингтоне.

Этим рейсом также летели фигуристы Спенсер Лейн, Джина Хан, Эдди Чжоу, Франко Апарисио, сёстры Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей, Анджела Янг и тренер Инна Волянская. Всего в самолёте находились 64 человека, из них четверо — члены экипажа.

30 января начальник городской пожарной охраны и скорой помощи Джон Доннелли объявил, что спасательная операция на месте крушения самолёта в Вашингтоне завершена. Он констатировал, что надежды найти выживших нет.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США контактируют с Москвойпо па вопросам, касающихся авиакатастрофы в Вашингтоне. Глава Белого дома отметил, что Соединённые Штаты помогут России с транспортировкой останков погибших.

31 января пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва и Вашингтон находятся в контакте относительно произошедшей авиакатастрофы. Он подтвердил, что среди погибших есть граждане России.