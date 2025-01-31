Вашингтон, 31 января, 2025, 18:42 — ИА Регнум. Пилот вертолёта, столкнувшийся с самолётом в Вашингтоне, мог принять перемещавшийся в небе неизвестный источник света за самолёт, который он должен был отслеживать, заявила бывший генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво.

Global Look Press

Скьяво прокомментировала видео авиапроисшествия, указав на наличие ещё одного яркого источника света в области посадки самолёта. По её словам, это могло затруднить экипажу вертолёта правильное определение цели.

«Есть опасения, что пилот вертолёта мог сфокусироваться на более ярком, двигавшемся свете и принять его за самолёт, который он должен был отслеживать», — приводит её слова телеканал CNN.

Столкновение пассажирского самолёта авиакомпании American Airlines и вертолёта Black Hawk произошло вечером 29 января над рекой Потомак. На борту лайнера, выполнявшего рейс из штата Канзас в аэропорт имени Рональда Рейгана, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолёта — трое военных. После столкновения самолёт и вертолёт упали в воду.

Спасатели не нашли выживших на месте катастрофы. Среди жертв есть российские граждане. Согласно последним данным, которые привёл канал CNN, спасателям осталось найти и извлечь из воды 14 тел погибших. Поиски были приостановлены вечером 30 января из-за наступления темноты.

Согласно расшифровке переговоров, диспетчеры пытались предупредить пилотов вертолёта, что у них по курсу гражданский самолёт. Экипаж Bombardier CRJ700 в это время готовился к посадке.

Позже бывший пилот Black Hawk Дэрин Гоб объяснил катастрофу в США малым составом экипажа, добавив, что пилоты могли не увидеть пассажирский лайнер. По его словам, для безопасного полёта четыре человека должны были управлять вертолётом Black Hawk, а не три.