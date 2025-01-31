Анапа, Краснодарский край, 31 января, 2025, 18:51 — ИА Регнум. Участники конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» из Краснодарского края присоединились к волонтёрам, помогающим в ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе и последующего разлива мазута. Семьи поделились своим опытом в очистке прибрежной территории и спасении животных.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Полуфиналисты проекта Александр и Елена Мелентьевы из Краснодара говорят, что не могли не откликнуться на призыв о помощи. Они сразу осознали необходимость своего участия, и как только узнали о случившемся — выехали в Анапу.

«В пункте сбора волонтёров нам выдали специальную одежду и инвентарь: защитные костюмы, перчатки, сапоги, а также мешки и лопаты для сбора загрязнённого грунта. Нам объяснили технику безопасности и методы эффективного сбора мазута. Когда мы вышли на берег, увидели печальную картину. Пляжи, ранее известные своей чистотой и красотой, были покрыты тёмными пятнами мазута», — рассказал Александр.

Отец семейства отметил, что холодная погода сыграла на руку, так как при низких температурах мазут затвердел, что облегчало его сбор. Мелентьевы добавили, что собирали кусочки затвердевшего мазута в мешки, стараясь не повредить прибрежную растительность и минимизировать дальнейший ущерб природе.

«Работа была физически тяжелой и монотонной, но мы понимали, что каждый собранный килограмм мазута — это спасённые жизни морских обитателей, сохранённые экосистемы и чистые пляжи для будущих поколений. Чувство выполненного долга и единства с такими же неравнодушными людьми перекрывало все физические неудобства», — отметила Елена.

Мелентьевы рассказали, что по дороге домой обсуждали необходимость дальнейших действий. Но для семьи было очевидно, что для полного восстановления экосистемы потребуются месяцы, и они договорились с друзьями продолжать участвовать в экоакциях и привлекать к ним других людей.

«Мы не только внесли свой вклад в очистку побережья, но и почувствовали силу человеческой солидарности и взаимопомощи. Каждый из нас понял, что даже небольшие усилия многих людей могут привести к значимым результатам. Разлив мазута в Чёрном море стал серьёзным испытанием для природы и общества, но показал, насколько сильны люди, готовые прийти на помощь в трудную минуту», — подытожил Александр.

Дарья Попович из Анапы рассказала, что она вместе с мужем Сергеем Попович несколько раз выходила на уборку мазута. Девушка уточнила, что помощь в уборке оказывали вдвоём, так как детям ещё нет 18 лет, а до этого возраста принимать участие в ликвидации последствий нельзя.

«Мы также собираем средства, чтобы купить лекарства для бездомных собак и всё необходимое для груминг-салонов и ферм, где отмывают птиц», — рассказала Дарья.

Супруги сообщили, что в процессе уборки они дошли до высокого берега пляжа «40 лет Победы». Среди задач была уборка камней и водорослей в мазуте, а также сообщения о живых птицах, которые вышли на берег чистить перья, поделились подробностями Попович.

«Это ужасная трагедия, погибло столько живности. Конечно, весь наш город участвует по мере сил, в стороне оставаться совершенно невозможно», — добавил Сергей.

Победители конкурса «Это у нас семейное» — математики Большаковы приехали в волонтёрский центр в поселке Витязево. Анастасия Большакова рассказала, что она с мужем была поражена размерами слоя мазута, который достигал десяти сантиметров.

«Поэтому мы взяли в волонтёрском центре экипировку, лопаты, мешки и начали собирать мазут. Мешки оттаскивали подальше от воды, потом их забирал трактор», — рассказала Анастасия.

Полуфиналисты конкурса Ивановы из Тимашевска ездили убирать мазут на Бугазской косе и Белом пляже. По их словам, эта беда никого не оставила равнодушным в Краснодарском крае.

«Мы восхищаемся настоящими героями, которые проводят там много времени, обладают профессиональными знаниями, навыками, выдержкой и силой духа — это ветеринары, врачи. Но по мере возможности и сил помогает каждый. Мой брат с женой и дочкой тоже выезжали, провели там несколько дней», — рассказала Галина Иванова.

Участники конкурса «Это у нас семейное» из Севастополя и Республики Крым семьи Аксентьевых и Палей рассказали, что также не остались в стороне. Они собирает корм пострадавшим птицам, которые находятся в Ялтинском зоопарке «Сказка». А финалисты Кочарян, Савченко из Севастополя сообщили, что планируют присоединиться к уборке мазута в ближайшие выходные.

Как передавало ИА Регнум, танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате аварии произошла частичная утечка нефтепродуктов.

26 декабря в Анапе развернули единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от загрязнений. Большое содействие в этой работе оказывают волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой гвардии» «Единой России» и Народного фронта.

В тот же день глава МЧС Александр Куренков исключил проблемы с курортным сезоном на Кубани. Он заявил, что с загрязнением справятся в ближайшее время. Кроме того, 16 января Роспотребнадзор провёл выборочные исследования рыбы в Чёрном море, которые показали, что загрязнения нефтепродуктами удалось избежать.

9 января президент России Владимир Путин поблагодарил волонтёров за участие в ликвидации последствий аварии с танкерами. Глава государства выразил надежду, что должностные лица будут относиться к минимизации последствий аварии с такой же ответственностью.