Москва, 31 января, 2025, 18:47 — ИА Регнум. К следующим выходным, 8–9 февраля, ночная температура в столичном регионе может опуститься до минус 12 градусов, сообщил в пятницу, 31 января, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Температура опустится ниже нуля в начале недели, сказал Цыганков агентству «Москва».

«Уже со вторника [4 февраля] прогнозируется устойчивый минус, но не сильный. Пойдёт плавное понижение. К выходным ночью в столичном регионе ожидается до минус 12 градусов, а днём — до минус 6. Снег будет в четверг и пятницу [6 и 7 февраля]. Ожидается, что выпадет 2–3 см. Сугробов ждать не стоит», — отметил метеоролог.

Как передавало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что январь 2025 года может стать вторым в списке тёплых вторых месяцев зимы за всю историю метеорологических наблюдений в Москве. 30 января температура в Москве во второй раз в истории превысила в январе отметку в 8 градусов.

Аномально тёплая погода в январе может быть следствием выбросов природного газа после повреждения газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в 2022 году, предположил ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок.

Погодные аномалии наносят серьёзный урон инфраструктуре, а в зоне вечной мерзлоты таяние грунтов может привести к экологическим катастрофам, поскольку трубопроводы для нефти и газа проектировались под местные условия, отмечала ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Мария Орлова.