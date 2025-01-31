Москва, 31 января, 2025, 18:32 — ИА Регнум. В начале спецоперации в высадке российского десанта на аэродром в Гостомеле под Киевом приняли участие более 200 вертолётов. Об этом сообщил генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков в эфире «Соловьёв Live».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В гостомельском десанте, который высадили в первый день СВО, участвовали более 200 вертолётов одновременно с нашей стороны. И при этом, хотелось бы заметить, что ни один транспортно-десантный вертолёт не был потерян», — рассказал он.

Сурцуков также уточнил, что подбиты были лишь один вертолёт Ми-35 и один Ка-52, которые отвечали за прикрытие. Генерал добавил, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) за всё время конфликта так и не удалось осуществить ни одного крупного десанта.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине специальную военную операцию. Российское руководство объявило целями СВО демилитаризацию и денацификацию республики. Уже 25 февраля группировка из состава основных сил российских войск соединилась с десантом, почти двое суток удерживавшим под Киевом аэродром в Гостомеле. Было уничтожено более 200 украинских нацистов из числа подразделений, пытавшихся отбить аэродром.

В декабре 2023 года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призналась, что в первые дни СВО правительство США ожидало взятия Киева российской армией.