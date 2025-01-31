Тбилиси, 31 января, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Представители коллективного Запада и сам киевский режим с 2022 года оказывали постоянное давление на Тбилиси, требуя оказания помощи Киеву. Об этом сообщил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

Georgian Parliament/Global Look Press Михаил Кавелашвили

«Как только начался украинский конфликт, представители иностранных правительств потребовали от нас принять участие против России. Высокопоставленные украинские чиновники требовали от нас отправлять добровольцев. Мы также должны были участвовать в экономических санкциях против России и даже поставлять оружие. Поскольку мы имеем дело с ядерной державой, мы отвергли эти требования», — рассказал грузинский лидер.

Кавелашвили также уточнил, что одной из мер давления была задержка с предоставлением республике статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС).

Как передавало ИА Регнум, Михаила Кавелашвили избрали президентом 14 декабря. Впервые выборы главы государства в Грузии проводили выборщики. Оппозиционные партии в выборах не участвовали, так как не признают парламентские выборы. Бывшая глава государства Саломе Зурабишвили встала на сторону оппозиции.

Новый президент официально вступил в должность 29 декабря, принеся присягу президента. Грузия сохраняет курс на евроинтеграцию и будет стремиться к вступлению в Европейский союз, заявил Кавелашвили в ходе своего первого публичного выступления.