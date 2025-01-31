Москва, 31 января, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов журналиста и телеведущего Владимира Раевского. Об этом 31 января сообщила пресс-служба ведомства.

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В Минюсте пояснили, что Раевский выступал на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, а также создавал и распространял материалы иноагентов. Он сотрудничает с организацией, признанной в России нежелательной.

«Распространял недостоверную информацию об избирательной системе Российской Федерации, а также о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — указано в сообщении.

Раевскому 39 лет, он уроженец Екатеринбурга. В 2008 году переехал в Москву. Работал продюсером программы «Профессия — репортёр» на НТВ, вёл на различных каналах передачи «Человеческий FAQтор», «За обедом», «Сделано в Москве», «Сокровища нации». В 2022 году покинул Россию после начала спецоперации на Украине.

Иноагентами также признаны военный обозреватель Илья Абишев, педагог и писатель Вадим Зицер, блогер Антон Суворкин (Anton S), журналисты Дмитрий Сухарев, Андрей Новашов и Елизавета Фохт-Бабушкина.