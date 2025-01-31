Москва, 31 января, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Компания «Киа Россия и СНГ», являющаяся официальным представителем марки Kia на российском рынке, отзывает 29 141 кроссовер Kia Sportage (Sle) и 729 седанов Kia Quoris (KH). Об этом сообщили 31 января в пресс-службе Росстандарта.

Global Look Press

Решение касается экземпляров Sportage, проданных в период с 2014 по 2016 годы. Причиной отзыва указанных транспортных средств является проблема с электрической цепью блока ABS/ESC.

«В некоторых случаях (цепь) может замкнуть, что приведёт к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке», — уточнили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

На отозванных машинах Sportage заменят мультипредохранитель ABS и крышки блока предохранителей. Для Quoris решение касается автомобилей, проданных с 2015 по 2018 годы. Как отметили в Росстандарте, оно связано с возможной неисправностью системы стабилизации ESC. На этих машинах заменят два предохранителя ESC и наклеят корректные стикеры на крышку блока предохранителей.

Владельцев транспортных средств, подпадающих под отзывную программу, проинформируют об этом. Вместе с тем в компании заявили, что клиенты могут самостоятельно, используя сайт Росстандарта, выяснить, попали ли их автомобили в список машин, подлежащих отзыву. Для этого необходимо сопоставить VIN-код.

Все работы по замене указанных деталей проведут бесплатно.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря Росстандарт проинформировал, что компания ООО «АГР» решила добровольно отозвать более 55 тыс. автомобилей Skoda и Volkswagen. Решение коснулось 31 741 автомобиля Skoda Rapid и 23 943 автомобилей Volkswagen Polo, реализованных в период с 2014 по 2023 годы. Причиной отзыва стало то, что на указанных автомобилях после длительной работы на холостом ходу и при температуре окружающей среды ниже -35°C возможно накопление электростатического заряда на топливных магистралях, что создаёт угрозу разрушения топливопровода. Для устранения проблемы было решено установить кабель заземления топливного фильтра.

В июне 2024 года стало известно об отзыве на российском рынке 3864 автомобилей Toyota LC 300, LX 500D и LX 600. Причиной стала вероятность, что при переключении трансмиссии в нейтральное положение диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, из-за чего двигатель продолжает передавать на колеса часть мощности.