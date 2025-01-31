Киев, 31 января, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Конфликт на Украине вряд ли завершится в скором времени. Такую оценку дал украинский Национальный банк (НБУ).

Global Look Press

В отчёте о перспективах экономического развития страны, размещённом на сайте регулятора, вероятность быстрого окончания конфликта оценивается менее чем в 15%.

Согласно прогнозу, велик риск эскалации боевых действий и дальнейших разрушений производственной и энергетической инфраструктуры (до 50%).

Также как низкую НБУ оценил вероятность быстрого восстановления разрушенной инфраструктуры и ускорения евроинтеграционных процессов.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдюлькадир Сельви считает, что переговоры по урегулированию украинского конфликта могут начаться в апреле–мае, но сначала будет объявлено о прекращении огня. По его словам, в переговорном процессе Турция может возложить на себя определённую миссию, а президенту Реджепу Тайипу Эрдогану может быть отведена роль посредника. Эксперт добавил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского нет шансов сбежать от стола переговоров.

Президент России Владимир Путин 28 января заявил, что конфликт на территории Украины завершится через полтора-два месяца, если у Киева закончатся спонсорские деньги и «патроны». Если у западных спонсоров Киева есть желание добиться мира, путь к этому прост — достаточно прекратить финансирование и поставки ВСУ, отметил российский лидер. Он добавил, что посылал соответствующие сигналы бывшему президенту США Джо Байдену.

Президент также заявил, что возобновлять переговоры с Украиной до того, как глава киевского режима Владимир Зеленский отменит свой указ о запрете на ведение такого диалога, невозможно — переговоры будут нелегитимны.

20 января Путин отметил, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие.