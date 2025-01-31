Таллин, 31 января, 2025, 18:03 — ИА Регнум. В Таллине неизвестные подожгли ресторан украинской кухни Slava Ukraina («Слава Украине» — внесён Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов), передаёт 31 января портал Delfi со ссылкой на местный департамент полиции и погранохраны.

Stefan Sauer/Global Look Press

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы ранним утром 31 января. Пожар был ликвидирован силами огнеборцев. На данный момент обстоятельства произошедшего расследуются в рамках уголовного дела по статье об уничтожении и повреждении имущества. Причастных к поджогу пытаются найти по камерам наблюдения.

«Согласно предварительной информации, было разбито окно находящегося на первом этаже ресторана и были подожжены внутренние помещения ресторана», — сообщили в департаменте.

Авторы публикации уточнили, что спасательный департамент не включил информацию об инциденте в суточную сводку и отказался комментировать случившееся. По мнению правоохранительный, данный вопрос «чувствительный и связанный с Украиной». При этом в ведомстве не исключили, что преступление могло быть совершено «на почве ненависти».

Как передавало ИА Регнум, глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у польского населения накопилась усталость от украинских беженцев.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев вернёт на Украину беженцев, которые оказались в Европе, если европейские государства представят дополнительное количество средств противовоздушной обороны.