Вашингтон, 31 января, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Россия близка к запуску серийного производства усовершенствованной версии ракет «Искандер-М», у которой будет удвоена дальность полёта и увеличена точность. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Россия близка к началу серийного производства нового варианта баллистического ракетного комплекса «Искандер-М», официальное обозначение которого пока не подтверждено. Ожидается, что новая ракета удвоит дальность полёта на 500 км по сравнению с первоначальной системой как за счёт использования нового, более эффективного двигателя, так и за счёт увеличения запаса топлива примерно на 15%», — указано в публикации.

В статье утверждается, что новый тип вооружения займёт в российском арсенале важное место между обычным «Искандером» и «Орешником».

ОТРК «Искандер» является высокоточным оружием с дальностью стрельбы до 500 км. Боевая часть ракеты способна уничтожать практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники и комплексы противовоздушной обороны (ПВО). «Искандер» может использовать как баллистические, так и крылатые ракеты. На подлёте к цели они ставят ложные электронные помехи, что делает ракеты практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты комплекса способны двигаться на сверхнизких высотах, огибая рельеф местности.

В начале января MWM также писало, что украинские формирования стали более уязвимыми из-за использования ВС РФ ракет «Искандер-М». Отмечалось, что российские ракеты в том числе эффективно используются для уничтожения западных зенитно-ракетных комплексов Patriot.