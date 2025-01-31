Сухум, 31 января, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и вице-президент Абхазии Бадра Гунба приняли участие в совещании по вопросам открытия авиасообщения между Россией и Абхазией, сообщил Sputnik в пятницу, 31 января.

Global Look Press

Совещание прошло в здании аэропорта Сухума.

«Старт и первые рейсы постоянного авиасообщения — это то, о чём давно мечтали люди, причём и в Абхазии, и в России. Есть шанс быстро реализовать эту мечту», — заявил Кириенко.

В ноябре 2023 года РФ и Абхазия заключили соглашение о государственно-частном партнёрстве о восстановлении международного аэропорта Сухума для возобновления международного авиасообщения. Работы по бетонированию взлетно-посадочной полосы и обочин завершены, выполнена маркировка и планировка лётного поля, проведены лётные проверки, введены в эксплуатацию наземные средства радиотехнического обеспечения полётов и связи. Работы по устройству свето-сигнального оборудования продолжаются, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Кириенко совершает рабочий визит в Сухум. Ранее он провёл встречи со спикером парламента Абхазии Лашей Ашубой, а также с и. о. президента Абхазии Валерием Бганбой. Обсуждались вопросы двусторонних отношений. Кроме того, Кириенко посетил сухумскую школу №2 имени Александра Пушкина.

15 февраля состоятся досрочные выборы президента Абхазии. Они были назначены после ухода в отставку с поста главы республики Аслана Бжании. Общественные организации ряда регионов РФ ранее призвали открыть на этих выборах дополнительные избирательные участки в России.

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова отметила, что ЦИК готов оперативно организовать подготовку участков, но решение об их открытии, согласно законодательству Абхазии, должно быть принято за 30 дней до выборов. Таким образом, понадобятся изменения в законодательстве республики, указала Памфилова.

Бганба ранее обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом и попросил поддержать пророссийских кандидатов на выборах главы республики. Кремль неофициально уже показал, кого из кандидатов в президенты Абхазии поддерживает, а в преддверии выборов такой сигнал может быть дан публично, отметил политический аналитик Роман Иноземцев.

24 января ВЦИОМ сообщил, что на досрочных выборах за Гунба планируют проголосовать 32% жителей республики. На втором месте — экс-министр экономики Адгур Ардзинба (15%). Исследование проводилось 23 января 2025 года. На вопросы социологов ответили 1634 респондента. Опрос проходил по телефону среди граждан 18 лет и старше.