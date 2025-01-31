Калининград, 31 января, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) спустила на воду в Калининграде большой морозильный рыболовецкий траулер (БМРТ) «Виктор Гаврилов» проекта 5670FT. Об этом сообщили 31 января в пресс-службе компании.

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Подчёркивается, что речь идёт о самом крупном БМРТ, который строят в РФ. Заказчиком его строительства является Рыболовецкий колхоз имени Ленина из Петропавловска-Камчатского.

Судно назвали в честь капитана дальнего плавания и почетного работника рыбного хозяйства РФ Виктора Гаврилова. Торжественная церемония спуска на воду прошла на заводе «Янтарь» (входит в состав ОСК).

В ходе мероприятия корабль был освящен. Также, по флотской традиции, о борт траулера была разбита бутылка шампанского. Это поручили дочери Виктора Гаврилова Виктории Гавриловой, которая стала «крестной матерью» корабля.

С приветственным словом обратился заместитель генерального директора Объединённой судостроительной корпорации по гражданскому судостроению Кирилл Торопов.

«ОСК продолжает активное обновление гражданского флота. Всего за последние годы ОСК передала заказчику 20 рыболовецких судов. В настоящее время на разных стадиях строительства в корпорации находятся 25 судов для наших рыбаков. Чтобы сегодняшнее событие свершилось, несмотря на санкционное давление и связанные с этим сложности, судостроители «Янтаря» проделали большую работу по перепроектированию судна. Теперь предстоит достройка судна на воде», — сказал он.

После спуска на воду «Виктор Гаврилов» будет находиться на достроечной набережной верфи. Водоизмещение траулера длиной 121 метр и шириной 21,6 метра составит 14 210 тонн.

О работах по строительству судна рассказал генеральный директор завода «Янтарь» Илья Самарин.

«Ежедневно на исполнении данного заказа занято более 250 работников предприятия. Своевременное и успешное выполнение строительных работ по БМРТ имеет важное значение для нашего предприятия. Морозильный траулер «Виктор Гаврилов» — крупнейший из строящихся сейчас на российских верфях. Мы понимаем свою ответственность, и продолжаем ритмичное строительство по намеченному плану», — подчеркнул он.

Корабль строится для лова пелагических пород рыб. Кроме того, он будет работать как рыбоперерабатывающая фабрика, на которой, кроме разделки и упаковки рыбы, смогут выпускать готовые консервы и рыбий жир. Его оснастят оборудованием для переработки выловленной рыбы и морозильными трюмами для хранения продукции.

«Виктор Гаврилов» планируется направить для промысла в северо-западную часть Тихого океана. В экипаж БМРТ войдут 150 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония спуска на воду морозильного рыболовного траулера «Капитан Юнак». В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова. В ОСК также уточняли, что продолжается строительство шестого рыболовного траулера «Механик Щербаков».