Курск, 31 января, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Международный трибунал должен судить украинских военных, убивших больше 20 человек в курском селе Русское Поречное. Об этом заявил 31 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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«Палачей мирных жителей Русского Поречного должен ждать новый Нюрнберг», — подчеркнул Хинштейн в Telegram-канале, комментируя признание одного из пленных, захваченных российскими бойцами.

По его словам, украинские нацисты, которые творят чудовищные вещи, не просто идейно наследуют немецко-фашистским оккупантам, пытавшим людей и уничтожавшим их в концлагерях. Они — такие же звери, заслуживающие самого жестокого наказания.

Хинштейн выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших мирных жителей. Он заверил, что областные власти помогут их семьям, в том числе с проведением похорон.

Глава региона добавил, что убеждён: каждый преступник, который принёс на курскую землю смерть и геноцид, предстанет перед международным трибуналом.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России установил причастность пятерых военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ к убийству 22 мирных жителей села Русское Поречное под Суджей в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года. Один из них, старший солдат Евгений Фабрисенко, взятый в плен российскими военными, подробно рассказал об совершении убийств и изнасилований.

Из показаний Фабрисенко следует, что мужчины в Русском Поречном, в том числе пожилые, оказывали сопротивление захватчикам. По словам пленного, украинское командование приказало зачистить село от мирных жителей.

Курский суд 25 января арестовал Фабрисенко. Его обвинили по статье о теракте, повлекшем смерть, а также по статье о преступлении против половой неприкосновенности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 января сообщила, что в освобождённом селе обнаружили обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов. Действия ВСУ она назвала людоедской акцией.