Берлин, 31 января, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Независимые украинские СМИ оказались в незавидном положении после указа президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования проектов иностранных государств. Об этом 31 января сообщило немецкое издание Junge Welt.

Global Look Press

Издание отметило, что некоторые украинские новостные источники уже столкнулись с проблемой выплаты зарплат своим сотрудникам и авторам.

«Не успел Трамп отменить «иностранную помощь», как несколько «независимых» украинских интернет-платформ оказались в критическом положении. Они внезапно остались без средств: вероятно, потому что их «пропагандистская ценность» в глазах США теперь стремится к нулю», ― указали авторы материала.

Как передавало ИА Регнум, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечалось, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны.

Государственный секретарь США Марко Рубио 24 января распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. Утверждается, что директива коснулась поддержки ключевых союзников США, включая Украину, Иорданию и Тайвань.

На фоне приостановки американских грантовых программ ряд украинских медиа попросил своих читателей оказать им финансовую поддержку. Украинский телеканал Hromadske сообщил, что приостанавливает часть реализуемых за счёт грантов проектов. Авторы Bihus признались, что американское Агентство по международному развитию (USAID) покрывало значительную часть деятельности медиа. Также о финансовой помощи читателей попросили «Украинская правда» и «Детектор медиа». При этом медиа не стали указывать причину такой просьбы.

Агентство Associated Press сообщило, что из-за приостановленной программы иностранной помощи зарплаты могут потерять члены украинского правительства.

Американские граждане позитивно восприняли решение президента Трампа приостановить оказание помощи Украине и другим иностранным государствам, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.