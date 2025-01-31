Керчь, Крым, 31 января, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Комплекс мер по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239», который в декабре потерпел крушение в Керченском проливе, выполнен досрочно. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев.

ИЗВЕСТИЯ

«Нам удалось досрочно реализовать комплекс мер по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239». Сейчас территория проведения работ достаточно укреплена для проведения необходимых работ по утилизации кормовой части», — отметил он.

Савельев также уточнил, что сейчас важно не сбавлять темп, чтобы осуществлять ликвидацию последствий разлива в срок, вне зависимости от штормовых прогнозов.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. ЧП случилось в условиях шторма и привело к разливу нефтепродуктов. Экипаж удалось эвакуировать, один человек погиб. Были возбуждены уголовные дела.

По поручению президента России Владимира Путина был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. В ликвидации последствий крушения танкеров активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов по всей стране.