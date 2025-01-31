Сухум, 31 января, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко в пятницу, 31 января, в ходе визита в Сухум провёл рабочую встречу со спикером парламента Абхазии Лашей Ашубой, передаёт RT.

ERS/Андрей Эрштрем

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и дальнейшего сотрудничества по ряду сфер, а также обменялись подарками, сказано в сообщении.

Ранее во время визита в Сухум Кириенко встретился с и. о. президента Абхазии Валерием Бганбой. Обсуждались вопросы партнёрства России и Абхазии. Кириенко и Бганба также обменялись подарками.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля состоятся досрочные выборы президента Абхазии. Они были назначены после ухода в отставку с поста главы республики Аслана Бжании. Общественные организации ряда регионов РФ ранее призвали открыть на этих выборах дополнительные избирательные участки в России.

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова отметила, что ЦИК готов оперативно организовать подготовку участков, но решение об их открытии, согласно законодательству Абхазии, должно быть принято за 30 дней до выборов. Таким образом, понадобятся изменения в законодательстве республики, указала Памфилова.

Бганба ранее обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом и попросил поддержать пророссийских кандидатов на выборах главы республики. Кремль неофициально уже показал, кого из кандидатов в президенты Абхазии поддерживает, а в преддверии выборов такой сигнал может быть дан публично, отметил политический аналитик Роман Иноземцев.

24 января ВЦИОМ сообщил, что на досрочных выборах за вице-президента Абхазии Бадру Гунба планируют проголосовать 32% жителей республики. На втором месте — экс-министр экономики Адгур Ардзинба (15%). Исследование проводилось 23 января 2025 года. На вопросы социологов ответили 1634 респондента. Опрос проходил по телефону среди граждан 18 лет и старше.