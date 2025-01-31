Москва, 31 января, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ добавило в реестр иностранных агентов педагога и писателя Диму (Вадима) Зицера. Об этом 31 января сообщила пресс-служба ведомства.

Кадр из видео

В Минюсте пояснили, что Вадим Зицер создавал и распространял сообщения и материалы иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и фейки о ВС РФ.

«Выступал против специальной военной операции на Украине, призывал к поддержке Вооружённых Сил Украины», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года МВД России объявило Зицера в розыск по статье УК. Согласно сообщениям СМИ, дело в отношении педагога возбудили за фейки о российской армии. Санкт-Петербургский городской суд утвердил решение о его заочном аресте.

Зицеру 58 лет. Он уроженец Ленинграда, окончил РГПУ имени Герцена. Представитель гуманистического направления в педагогике, известен как основатель школы неформального образования «Апельсин». Проживает за рубежом.