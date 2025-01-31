Вашингтон, 31 января, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Военный вертолёт Black Hawk, 29 января врезавшийся в пассажирский лайнер в Вашингтоне, летел значительно выше, чем допустимо, заявил в пятницу, 31 января, президент США Дональд Трамп.

IMAGO/Matrix Images / Gent Shkul/Global Look Press

На своей странице соцсети Truth Social Трамп отметил, что это могло стать причиной катастрофы.

«Вертолёт Black Hawk летел слишком высоко, слишком. Гораздо выше предела в 200 футов (61 м. — Прим. ред.). Не так сложно понять, правда?» — отметил президент США.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700, на борту которого находились 64 человека, и вертолёт Black Hawk с тремя военными столкнулись в небе над Вашингтоном 29 января около 21:00 (05:00 мск 30 января). И лайнер, и вертолёт упали в реку.

Выживших на месте крушения не нашли. Среди пассажиров рейса American Airlines, следовавшего из Канзаса в аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, были выходцы из России, тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов, Евгения Шишкова и Инна Волянская. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан России.

Авиаэксперты давно предупреждали о риске катастрофы над Вашингтоном, сообщило агентство Associated Press. Воздушное пространство над столицей США в районе аэропорта имени Рональда Рейгана «перегружено и сложно устроено», отметили специалисты.

Подполковник армии США в отставке Дэрин Гоб, ранее управлявший таким же вертолётом Black Hawk, назвал вероятной причиной авиакатастрофы ограниченный состав экипажа. Пилоты вертолёта не смогли вовремя увидеть лайнер, поскольку их было трое, а не четверо, предположил эксперт.