Москва, 31 января, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Боец Вооружённых сил России Леонид Пигин, получив серьёзную травму, больше суток из подбитого бронетранспортёра продолжал корректировать артиллерийские удары по украинским позициям. Об этом лейтенант рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

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По словам военного, во время атаки его бронемашина попала в засаду, её подбили. Сам военнослужащий получил серьёзное ранение ― у него был перебит позвоночник, он мог только шевелить рукой и немного спиной.

«Обрыв шланга антифриза залил меня вместе с машиной, и я потерял сознание. Когда пришёл в себя, то уже подходил противник, начал досматривать машину. Подумал, что там «двухсотые», и отошёл», ― рассказал Пилин.

Затем боец начать передавать координаты для артиллерийских ударов.

Поняв, где он находится, украинские военные попытались уничтожить БТР с раненым. Однако им не удалось это сделать, несмотря на попытки снайпера, дрона и выстрела из РПГ.

Спустя сутки к Пигину смогли пробиться его сослуживцы из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр», которые успешно эвакуировали его.

Как передавало ИА Регнум, военнослужащий ВС России в декабре рассказал о подвиге сослуживца с позывным Кучер, который с перебитой рукой 12 дней в одиночку удерживал опорный пункт под Курахово Донецкой Народной Республики. Российский военный потерял много крови, однако после того, как был отдан приказ отойти, он смог пробраться по простреливаемой противником дороге.

Командир с позывным Пластун 14 января рассказал, как доброволец из Челябинска Сергей Ганжа с позывным Хара тащил его раненого 8 км, успевая отстреливаться от беспилотников ВСУ. Он был первым, кто пришёл на помощь, когда Пластун получил ранение в ногу на поле боя в Запорожье. Под миномётным огнём Хара добрался до командира, оказал первую помощь, а потом вместе с другими бойцами эвакуировал его в безопасное место. Врачи потом сказали, что благодаря правильно оказанной бойцом помощи они смогли спасти не только жизнь офицеру, но и сохранить ногу.

Ганжа погиб при выполнении боевого задания 14 августа 2022 года в Херсонской области. Он был посмертно награждён орденом Мужества.