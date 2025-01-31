Вашингтон, 31 января, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Высокопоставленный чиновник минфина США Дэвид Лебрик покидает свой пост после конфликта с представителями американского миллиардера Илона Маска. Об этом пишет американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Министерство финансов США Дэвид Лебрик

«Высокопоставленный карьерный чиновник министерства финансов уходит в отставку после столкновения с союзниками Маска из-за доступа к конфиденциальным платёжным системам», — указано в публикации.

Уточняется, что Лебрик был назначен исполняющим обязанности министра финансов США до того момента, как этот пост занял Скотт Бессент.

С 20 января Маск является главой департамента эффективности правительства (DOGE). Название нового министерства является отсылкой к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является бизнесмен. Сам Маск назвал своё назначение «угрозой для бюрократии».

Как передавало ИА Регнум, 25 января глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс высказалась против размещения штаб-квартиры DOGE рядом с Овальным кабинетом. В итоге DOGE будет расположен в здании административного офиса имени Эйзенхауэра, находящегося на территории Белого дома, однако в нескольких минутах ходьбы от главного комплекса. Уайлс также отметила, что не любит «людей, которые хотят работать в одиночку или быть звездой».