Москва, 31 января, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Возвращение одних лишь школьных дискотек в рамках инициативы Министерства просвещения Российской Федерации по повышению демографии может вызывать недовольство как учеников, так и учителей, заявила преподаватель Московского института психоанализа, семейный психолог Наталья Панфилова в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

Директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Наталья Агре заявила в Госдуме, что повысить рождаемость в России можно, вернув школьные дискотеки. Агре уточнила, что таким образом получится создать подросткам условия для романтических отношений.

Панфилова считает, что инициатива с возвращением школьных дискотек может вызвать определённые недовольства, связанные с организацией мероприятий. Эксперт напомнила, что такие дискотеки зачастую проходят под полным контролем учителей и родителей, что делает их «протокольными».

«Если сейчас начнутся дискотеки, то все на дыбы встанут. Школа будет в ужасе от того, как контролировать детей, а те в свою очередь будут говорить: зачем нам такая дискотека, если нас там чуть ли не прощупывают, и мы через металлоискатели проходим?» — сообщила психолог.

По мнению Панфиловой, ограничиваться только дискотеками не стоит. Для улучшения демографии нужно сделать так, чтобы у подростков были какие-то романтические отношения, чтобы не было грязи, каких-то поспешных и быстрых половых связей, считает эксперт.

«Важно создавать условия для досуга. Чтобы у детей были какие-нибудь интересные соревнования, какие-то мероприятия, которые соответствуют возрасту, могут их захватить. И чтоб они не сами занимались организацией, как это происходит сейчас. А чтобы в этом участвовали какие-то общественные организации, школы», — рассказала Панфилова.

Семейный психолог подчеркнула важность организации мероприятий вне рамок одной школы. Эксперт уточнила, что в своей школе дети и так друг друга видят на уроках, на переменах. Собеседница агентства предложила вернуть практику, когда учащиеся одной школы приходят в гости к ученикам другой школы.

«Это становится интересно. Если это совместное мероприятие, где есть элементы конкуренции, то мальчики конкурируют, девочки это видят, влюбляются, возникают какие-то эмоции. И мальчики также видят, как девочки себя проявляют, и у них тоже возникают какие-то соответствующие возрасту мысли и чувства»,— подытожила Панфилова.

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