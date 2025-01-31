Ереван, 31 января, 2025, 16:56 — ИА Регнум. У Армении и России есть расхождения в вопросе сближения республики с Евросоюзом, заявил 31 января армянский премьер Никол Пашинян.

Global Look Press

«У России есть некоторые опасения по поводу этого процесса. То, что у России есть определённые опасения, — это факт. То, что у нас также есть определённые опасения относительно позиции России, — это факт», — сказал Пашинян на пресс-конференции.

При этом Пашинян отметил, что Армения всё равно продолжит диалог с российской стороной.

Как передавало ИА Регнум, 9 января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС, который теперь рассмотрит парламент. Пашинян заявил, что это решение не означает членства страны в ЕС, согласовать этот вопрос можно лишь путём проведения всенародного референдума.

При этом спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что Армения не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, процесс вступления Армении в Евросоюз «является волей народа». Симонян добавил, что параллельное сотрудничество Армении с ЕАЭС и ЕС «не может быть проблемой».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения вряд ли сможет быть одновременно и в ЕАЭС, и в Евросоюзе. Он обратил внимание на то, что в ЕАЭС одно таможенное пространство, одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, а в ЕС другие нормы.

17 января по инициативе Еревана состоялся телефонный разговор Пашиняна и президента России Владимира Путина. Глава государства «дал соответствующие комментарии и оценки» евроинтеграционным шагам Армении.