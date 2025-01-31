Татарстан, 31 января, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Разлив нефтепродуктов, охвативший площадь в 2 тыс. кв. метров, произошёл в Лениногорском районе Татарстана. Об этом сообщило 31 января Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Global Look Press

«Поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости на почву вблизи Новочершилинского сельского поселения», — уточнило подразделение ведомства в своём Telegram-канале.

На месте происшествия взяты пробы почвы для проведения исследований, которые позволят оценить нанесённый ущерб. В компании АО «Транснефть-Прикамье» в свою очередь отметили, что утечка была выявлена 29 января на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев.

Причина случившегося уточняется. Утверждается, что опасности для жизни и здоровью населения нет. В компании также заявили, что организовали вывоз загрязнённого грунта и снега с места разлива.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2019 года в Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефти на площади 145 кв. метров. Утечка случилась в связи с прорывом трубопровода диаметром 89 мм при давлении 12 атмосфер.

В апреле 2021 года разлив нефтепродуктов был зафиксирован в Альметьевском районе Татарстана. Причиной аварии стало избыточное давление на трубопроводе, в результате чего случился выброс нефтепродуктов в колодец, что привело к его переполнению и разливу содержимого на почву. Общая площадь загрязнения составила 640 кв. метров.