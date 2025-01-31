Москва, 31 января, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Московский арбитражный суд удовлетворил ходатайство о запрете Google Ireland Limited продолжать разбирательства в суде Калифорнии, сообщили 31 января «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

С соответствующим заявлением в суд 29 января обратился конкурсный управляющий ООО «Гугл». Как уточнил собеседник газеты, это стало ответом российской стороны на беспрецедентное решение американского суда.

24 января Google Ireland Limited подала иск в Калифорнии с требованием запретить ООО «Гугл» и его представителям участвовать в банкротном процессе в России. Суд в Калифорнии ещё не принял решения по этому заявлению. При этом американский суд преждевременно ввёл ограничения, которые препятствуют разбирательству российской стороны.

Как отметил партнёр юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян, Арбитражный суд в Москве ожидаемо подтвердил свою компетенцию рассматривать банкротные дела в отношении российских компаний.

Google и её информационные ресурсы неоднократно нарушали российское законодательство. В 2022 году ФАС России признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. В ведомстве отметили, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

YouTube массово блокирует каналы российских государственных СМИ, а также страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку России и действий властей. Менее чем за пять лет видеохостинг заблокировал свыше 200 российских каналов.

17 российских телеканалов ранее обращались к Google с требованием восстановить аккаунты медиа РФ на YouTube. Так, в 2020 году «Царьград» и РИА ФАН подали иски к Google LLC, Google Ireland и ООО «Гугл» с требованием восстановить заблокированные аккаунты на платформе. В 2021 году суд обязал Google восстановить доступ, но корпорация не исполнила решение. Общая сумма требований к компании достигла суммы 1,81 дуодециллиона рублей (число с 39 нулями).

Кроме того, корпорация неоднократно игнорировала требования российской стороны удалить запрещённую информацию. 18 ноября суд в Москве оштрафовал компанию на 3,8 млн рублей, ранее в отношении Google был составлен новый протокол за неисполнение предписания Роскомнадзора.

Эксперт Александр Малькевич в разговоре с журналистом ИА Регнум заявил, что Google выступает против достоверной информации и навязывает людям «однобокое представление» о происходящем в мире.