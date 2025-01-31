Варшава, 31 января, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Фигурант дела о прослушивании телефонов польских политиков Збигнев Зёбро, занимавший посты министра юстиции и генпрокурора Польши, пытался укрыться от полицейских в телестудии. Об этом сообщил 31 января портал onet. pl.

Fot. Tedi/Newspix. Pl/Global Look Press Збигнев Зёбро

Утром Зёбро приехал в студию телеканала Republica для участия в эфире. Туда же прибыл отряд полиции, чтобы отвезти политика к следователю. Сотрудники телеканала, включая главного редактора Томаша Сакевича, не позволили им попасть внутрь.

Отмечается, что Зёбро был готов к встрече с правоохранителями, но журналисты заявили, что должны убедиться в законности их действий. Происходящее транслировалось в прямом эфире.

Политика задержали через полчаса в вестибюле здания, когда он покинул студию, и доставили на допрос. Ранее он четырежды проигнорировал требования явиться для дачи показаний, поэтому 27 января окружной суд Варшавы постановил принудительно доставить его к следователю.

Дело о прослушивании телефонов посредством израильского шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus расследует госкомиссия. Экс-министр утверждает, что её деятельность «незаконна».

Как сообщало ИА Регнум, с помощью программы Pegasus, которую спецслужбы закупили в период нахождения у власти правоцентристской партии «Право и справедливость» (ПиС), прослушивались телефоны более 500 польских политиков. В феврале 2024 года премьер-министр Дональд Туск на совещании правительства подтвердил широкое использование шпионского ПО.