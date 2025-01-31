Вашингтон, 31 января, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Вертолётом Black Hawk, который 29 января потерпел крушение при столкновении с пассажирским самолётом в Вашингтоне, управляла женщина-пилот с большим опытом полётов, сообщил в пятницу, 31 января, телеканал ABC News.

Petty Officer 1st Class Brandon/Global Look Press

По этим данным, помимо женщины-пилота, полётный опыт которой превышал 500 часов, на борту также находились пилот-инструктор и командир экипажа, полётный опыт которых составлял 1 тыс. часов и несколько сотен часов соответственно.

«Это была очень опытная команда», — отметил в беседе с телеканалом отставной офицер сухопутных войск ВС США Джонатан Козиол.

Полёт над рекой Потомак в Вашингтоне был «рутинным», а маршрут — хорошо знакомым всем членам экипажа, добавил Козиол.

В социальных сетях распространилась информация, что устроившим крушение вертолётом мог управлять трансгендер, выполнявший учебный полёт. Утверждается, что ранее он опубликовал материалы, критикующие политику президента США Дональда Трампа. Официального подтверждения данной версии пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700, на борту которого находились 64 человека, и вертолёт Black Hawk с тремя военными столкнулись в небе над Вашингтоном 29 января около 21:00 (05:00 мск 30 января). И лайнер, и вертолёт упали в реку.

Выживших на месте крушения не нашли. Среди пассажиров рейса American Airlines, следовавшего из Канзаса в аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, были выходцы из России, тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов, Евгения Шишкова и Инна Волянская.

К утру 31 января по московском времени было обнаружено 40 тел погибших. У трёх погибших были российские паспорта, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Посольство России в Вашингтоне находится на связи с Госдепартаментом США по вопросам, связанным с авиакатастрофой. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан России.

Авиаэксперты давно предупреждали о риске катастрофы над Вашингтоном, сообщило 31 января агентство Associated Press. Воздушное пространство над столицей США в районе аэропорта имени Рональда Рейгана «перегружено и сложно устроено», отметили специалисты.