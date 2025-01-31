Санкт-Петербург, 31 января, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Забота о защитниках России является приоритетом для властей. Об этом 31 января в ходе совещания в Санкт-Петербурге в рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Забота о героях ― это один из важнейших приоритетов нашего государства. Забота о тех, кто защищает нашу страну. И все прекрасно понимают, отдают себе отчёт в том, что эта работа будет носить долгосрочный характер», ― подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев сообщил, что перед совещанием побывал в Военно-медицинской академии, где проходят лечение бойцы, получившие ранения на фронте, и пообещался с военнослужащими. Он пожелал им скорейшего выздоровления и от имени руководства страны поблагодарил за мужество, стойкость и преданность воинскому долгу.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 16 декабря подчеркнул, что важно заниматься поддержкой семей погибших участников специальной военной операции, а также тех, кто получил тяжёлые травмы. По его словам, это должно быть в центре внимания государства.

В январе 2024 года российский лидер встретился в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево с семьями военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Глава государства пообещал им поддержку со стороны государства. Путин добавил, что жизнь многообразна и сложна, поэтому часто возникают случаи, когда нужна поддержка со стороны. Он выразил надежду, что так и будет.

Ранее глава государства подчеркнул, что поддержка российских воинов и членов их семей — не только служебный, но и нравственный долг для всех уровней власти. Он добавил, что это ещё и очень важный вопрос социальной сферы.

Президент РФ 1 июня поручил правительству ускорить работу по социальной поддержке участников СВО. Он отметил, что они должны чувствовать заботу со стороны государства. Путин уточнил, что это касается и тех бойцов, которые боролись с киевским режимом ещё до воссоединения новых территорий с Россией.