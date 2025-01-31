Москва, 31 января, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Призывы европейских политиков запретить в Евросоюзе песню «Сигма-бой» (Sigma Boy) являются русофобией. Об этом заявила 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По её словам, речь идёт о клинической русофобии.

«Есть просто русофобия, а у нее есть ещё стадии. Это клиника! Можно запретить, я не знаю, бурых медведей. Можно вычленить ту часть солнца, которая светит России, и тоже её попытаться запретить. Можно наказывать воду за то, что она в Мировом океане на какой-то своей стадии касалась берегов России», — пояснила Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИД также сравнила с безумием высказывания европейских политиков о песне. Она отметила, что на Западе акцентируют внимание на клиническом проявлении национализма и не пытаются заниматься актуальными глобальными вопросами, включая голод, техногенные катастрофы и экологические проблемы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее немецкий депутат Европарламента Нела Риль предложила запретить песню «Сигма-бой» по причине «внедрения через его прослушивание пророссийских взглядов». Она выразила мнение, что трек написан якобы для внедрения российских идей и патриархальных взглядов на мир.

Песня «Сигма-бой» вышла в октябре 2024 года. Трек стал популярен у подростков во всём мире. Композицию исполнили 11-летней Светлана Чертищева и 12-летняя Мария Янковская. Песня заняла седьмое место в международном музыкальном чарте Billboard. Кроме того, трек возглавлял всемирный чарт Viral 50 Global на сервисе прослушивания Spotify.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров назвал призывы к запрету «Сигма-бой» в ЕС нападками на творчество российских детей. Он подчеркнул, что это уже не первый подобный случай.