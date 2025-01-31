Стокгольм, 31 января, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Шведская сборная по хоккею не будет бойкотировать матчи чемпионата мира и Олимпийских игр, если на международные турниры вернётся национальная сборная России. Об этом заявил председатель Шведской ассоциации хоккея, член правления Международной федерации хоккея (IIHF) Андерс Ларссон.

Global Look Press

«Тенденция возвращения россиян на международную арену совершенно очевидна, если взглянуть на разные виды спорта. Я могу говорить только за хоккей — позиция шведского хоккея неизменна, и важно, чтобы мы ясно выражали её. О бойкоте матчей в случае возвращения сборной России не может быть и речи», — отметил он в беседе с Dagens Nyheter.

В начале февраля на заседании IIHF планируется обсуждение допуска российской сборной к международным соревнованиям.

Как передавало ИА Регнум, IIHF в феврале прошлого года продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон 2024/25. Причиной этого было названо то, что возвращение российских и белорусских сборных и клубов в состав участников соревнований под эгидой организации якобы небезопасно.

Тем не менее 23 января депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что шансы российских хоккеистов вернуться на турниры IIHF являются высокими. По её словам, сейчас процесс возвращения российских игроков на международные турниры ведётся активнее, чем это было ранее.