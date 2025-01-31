Учалы, Башкирия, 31 января, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Школьница из Башкирии на камеру оплевала памятник ветеранам Афганской войны, а также нецензурно выражалась и показывала средний палец, сообщило агентство «Башинформ» в пятницу, 31 января.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Полиция установила личность 13-летней подозреваемой и вызвала её в отдел вместе с родителями для объяснений.

«В отношении родителей будет составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — сообщила пресс-служба управления МВД по республике.

RT в свою очередь сообщил, что школьница по требованию матери записала и опубликовала ролик с извинениями.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело по факту осквернения подростками Вечного огня на мемориальном комплексе в Казани. Дело было открыто по ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ («Осквернение символов воинской славы России»).

В октябре 2024 года сообщалось, что в подмосковном Щёлково неизвестные склонили 13-летнего школьника к осквернению военных памятников. Школьник рассказал, что летом нашёл Telegram-канал запрещённой в РФ террористической организации, в котором предлагалось осквернять монументы за деньги. За каждый рисунок на памятнике обещали до 1 тыс. рублей. Отчёты о вандализме школьник отправлял кураторам.