Омск, 31 января, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Автомобиль с главным тренером хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше попал в автоаварию. ДТП произошло на Левом берегу Омска, сообщил 31 января Telegram-канал «112».

Global Look Press

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai не пропустил клубный Mercedes, на котором возят канадского специалиста.

По информации канала, Ги Буше, его переводчица и водитель не пострадали. Тренера забрала другая машина.

В Омске 31 января «Авангард» принимает на домашней арене казахстанский «Барыс».

Как сообщало ИА Регнум, автобус с игроками футбольного клуба «Ростов» на выезде из Москвы попал в ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Авария произошла 6 октября прошлого года. В результате инцидента никто не пострадал.

В ноябре вратарь хоккейного клуба «Челмет» Алексей Щетилин оказался среди пешеходов, которые пострадали при наезде автомобиля в Челябинске. 24-летний спортсмен получил незначительные повреждения. Также пострадала его жена. Кроме того, травмы получили сноха, сын и внук тренера детско-юношеской спортивной школы «Трактор» Александра Назарова. Всех пострадавших доставили в больницу.