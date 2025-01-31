Москва, 31 января, 2025, 15:35 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про кота невезения, ограбление с пирогами и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

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Центральный федеральный округ

Очень крупное и, вероятно, отчасти случайное воровство случилось в Москве. Как пишет «Москвач», у мужчины украли два биткоина стоимостью более 20 миллионов рублей. Они хранились на USB-флешке. Украли флешку в кафе. Скорее всего, вор даже не подозревал, что похитил столько денег. Интересно, догадается ли он, что флешка буквально золотая, или нет?

Тем временем самый честный вор найден в Обнинске. Мужчина встал на скользкую криминальную дорожку, когда увидел дорогой велосипед. Он его украл, а спустя некоторое время не справился с угрызениями совести и пришел сдаваться в полицию. «Новости Калуги» рассказывают, что велосипед стоил 11 тысяч рублей, но новоиспеченный вор продал его за пятьсот рублей. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

В тверских лесах появились портреты всевозможной нечисти с обещаниями навести порчу на тех, кто оставляет мусор в лесу. «Рослесхоз, вы? Молодцы», — комментирует «Страновед» и советует применить опыт в других областях, например, установить таблички «Чтоб ты провалился» у водоемов в местах, где любители рыбалки выезжают на лед, или в автобусах повесить объявления «Ведется отстрел зайцев».

«Липтаун» передает замечательную историю про кота-автостопщика, который запрыгнул в автобус «Москва — Липецк» и отправился в столицу. По пути его заметила одна женщина и связалась с волонтёрами. В столице кота-безбилетника встретили с почётом. Сейчас он проходит обследование и лечение, ему уже ищут новых хозяев в Москве.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге в пункт выдачи заказов пришла тонна гирь. Каждая — по 20 килограммов. Гири лежат уже две недели, и никто за ними не идет. Сотрудники предполагают, что странный заказ могли сделать конкуренты или просто шутники, пишет «Питер Live».

Довольно неожиданный подарок получил мужчина, жена которого родила в Череповце первую в наступившем году двойню. Счастливому отцу двух девочек в отделе ЗАГСа вручили книгу «Волк и козлята», удивляется «ГородЧе».

Приволжский федеральный округ

«Злой самаритянин» раздобыл фотографию собачьего студенческого билета. Студентом формально стал пес по кличке Снежок — он собака-поводырь и получил право входить в Самарский государственный институт культуры. Он сопровождает двух своих хозяев на пары, а сам во время лекций обычно спит.

В Уфе случилось странное похищение. Нетрезвый мужчина заметил скульптуру, изображающую многодетную семью, и в его голове созрел хитрый план: он похитил одного из детей — мальчика. Зачем, и сам бы не объяснил. Вначале мужчина поставил скульптуру головой в сугроб, а затем бросил. «Пропавшего ребенка вернули на место. Лайк за воссоединение семьи», — иронизирует Mkset. Гражданина ищут.

Южный федеральный округ

Необычное похищение произошло и в Белой Калитве Ростовской области. Здесь из городского парка украли… две камеры видеонаблюдения, прямо вместе с кронштейнами. «Че по Ростову?» рассказывает, что преступники просто пришли и спокойно унесли оборудование. Ущерб — почти 59 тысяч рублей.

Краснодарский суд вынес приговор по необычному делу. Подсудимая — женщина, которая оставила трехлетнюю дочь в магазине и уехала в Питер. «Кубанская телега» передает, что женщину приговорили к восьми месяцам исправительных работ. Ребенок находится под опекой своей тети. Мать уверяет, что раскаялась.

Северо-Кавказский федеральный округ

«На годекане» узнал, что в одной из самых глубоких пещер Кабардино-Балкарии установили памятную доску в честь грядущего юбилея Победы. Доска находится на дне пещеры, на глубине тридцати метров, в полной тишине и темноте. Пещера сложная для посещений. Много ли людей увидит мемориал — вопрос риторический. Но в список необычных он точно попал.

На Северном Кавказе нашли эффективный способ борьбы с незаконным майнингом: майнеров можно искать с помощью тепловизоров и беспилотников. «Стрелы Казбека» сообщает, что одну подпольную ферму уже нашли в Дагестане благодаря квадрокоптеру.

Уральский федеральный округ

В Тюмени таксист приехал по вызову, а клиент отменил заказ. Таксист потребовал компенсации. Разгорелся спор, в ходе которого водитель достал пневматический пистолет и забрал у несложившегося клиента коробку с десятью пирогами. Полиция задержала «пирожкового гангстера», рассказывает «Тюмень ЧП». Свои действия он объяснил желанием получить компенсацию.

Сибирский федеральный округ

В Омске на дороге остановили автомобиль, которым управлял подросток без прав. Вызвали его мать. «Типичный Омск» сообщает, что она приехала и тут же нарушила сразу несколько правил ПДД, пока парковалась. Ее тоже привлекли к административной ответственности.

Курьез с котом случился в Новосибирске. Молодой человек увидел на улице бездомного кота, подобрал и зашел в магазин. Там сработала сигнализация, кот испугался, бросился бежать и разбил несколько бутылок коньяка и вина. Новый его хозяин оплатил ущерб почти в четыре тысячи рублей. «Новости Новосибирска» пишут, что даже имя коту он придумать еще не успел, а его содержание уже «влетело в копеечку».

«Кузнецкое кайло» пишет, что кибермошенники придумали новый способ обмана кузбассовцев. Аферисты расклеивают в подъездах объявления с QR-кодом и приглашением перейти по нему в общедомовой чат. Как только жильцы сканируют код, мошенники получают доступ к устройствам и взламывают аккаунты в Telegram. Будьте внимательны, особенно если вы в Кузбассе.

Дальневосточный федеральный округ

38-летнего магаданца жена выгнала за пьянство. Он решил пересидеть 15 суток в спецприемнике и отдохнуть от супруги, устроил дебош в кафе и сдался сотрудникам Росгвардии. «Надеемся, судьей окажется женщина, и ей хватит коварства присудить ему штраф и выгнать на мороз. А то ишь, повадились использовать учреждения ФСИН в качестве бесплатных отелей с полным пансионом», — комментирует «Смотровая вышка».

Оказывается, Хабаровский край не пользуется популярностью у хакеров. «Тридевятое царство» рассказывает, что по сравнению с остальными российскими субъектами Дальневосточный регион вызывает наименьший интерес хакеров. Кибератак здесь очень мало. Интересно, почему?

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 7 февраля.