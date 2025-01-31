Вашингтон, 31 января, 2025, 15:47 — ИА Регнум. Ограниченный состав экипажа вертолёта Black Hawk — вероятная причина авиакатастрофы в Вашингтоне. Пилоты могли не увидеть пассажирский лайнер, заявил подполковник армии США в отставке Дэрин Гоб, ранее управлявший таким же вертолётом, в эфире телеканала Fox News.

Global Look Press

По словам бывшего пилота, четыре человека должны управлять вертолётом Black Hawk, чтобы полёт был безопасным. Однако для тренировочных полётов типично присутствие только трёх человек.

«Обычно сзади находятся два командира экипажа, оба смотрят по сторонам под углом обзора 90 градусов по отношению к двум пилотам спереди, и каждый из них — это пара глаз, которые могут видеть гораздо больше, в некоторых случаях даже больше, чем пилоты», — пояснил Гоб.

Он также высказал версию, что вертолёт пытался избежать столкновения с другим воздушным судном и отклонился от требуемой высоты.

Как сообщало ИА Регнум, поздно вечером 29 января в Вашингтоне над рекой Потомак столкнулись пассажирский самолёт авиакомпании American Airlines и вертолёт Sikorsky H-60 (Black Hawk), выполнявший тренировочный полёт. На борту лайнера, выполнявшего рейс из штата Канзас в аэропорт имени Рональда Рейгана, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолёта — трое военных. После столкновения и самолёт, и вертолёт упали в воду.

Спасатели не нашли выживших на месте катастрофы. Среди жертв есть российские граждане. Согласно последним данным, которые привёл канал CNN, спасателям осталось найти и извлечь из воды 14 тел погибших. Поиски были приостановлены вечером 30 января из-за наступления темноты.

Согласно расшифровке переговоров, диспетчеры пытались предупредить пилотов вертолёта, что у них по курсу гражданский самолёт. Экипаж Bombardier CRJ700 в это время готовился к посадке.

Эксперты считают, что воздушное пространство над столицей США в районе аэропорта имени Рейгана «перегружено и сложно устроено», ориентироваться там бывает трудно и опытным пилотам. В момент трагедии один авиадиспетчер работал сразу на двух позициях, указано в отчёте Федерального управления гражданской авиации (FAA).