Москва, 31 января, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин показал, как после реконструкции будет выглядеть здание Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса. Между собой их соединят переходом. Общая площадь превысит 80 тыс. кв. м», — написал Собянин 31 января в Telegram-канале.

Количество мест в зрительном зале увеличат с 3000 до 5000, уточнил глава города, добавив, что новый комплекс гармонично впишется в окружающий ландшафт и застройку.

Конкурс по разработке архитектурно-градостроительной концепции реконструкции Большого Московского государственного цирка был запущен в сентябре 2024 года.

Ранее Собянин показал, как изменится облик московского стадиона «Олимпийский». После реконструкции он будет состоять из четырёх сооружений, три из которых объединят стилобатом.

Также строители возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, где создадут более 100 различных площадок, в том числе ледовую арену и залы для занятий различными видами спорта. Кроме того, построят водный комплекс с 15 бассейнами, из которых два будут олимпийскими — с трибунами на 4 тыс. человек с возможностью проводить международные соревнования.