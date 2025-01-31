Осло, 31 января, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Посольство России в Норвегии выясняет детали задержания судна Silver Dania с российским экипажем. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе диппредставительства.

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В посольстве подчеркнули, что пока от норвежской полиции сообщений о задержании россиян не поступало. Также не было и обращений от экипажа.

«Направили официальный запрос в полицию округа Тромс, выясняем обстоятельства ситуации», ― заявили ТАСС в посольстве.

Как передавало ИА Регнум, полиция Норвегии 31 января сообщила о задержании судна Silver Dania с российским экипажем.

Судно, которые курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском, подозревают в причастности к повреждению кабелей в Балтийском море между Латвией и Швецией. Его задержали по запросу Латвии при содействии корабля береговой охраны и доставили в порт Брейвика города Тромсё. Полиция допрашивает членов экипажа, на судне провели обыск. Отмечается, что экипаж и судоходная компания сотрудничают со следствием.

13 января стало известно о повреждении подводного кабеля в Балтийском море, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Шведские власти связали ЧП с действиями китайского судна, находившегося на якоре в этом районе. Была выдвинута версия, что капитана корабля завербовали российские спецслужбы.

Ранее на Балтике произошло ещё три подобных инцидента. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в срочном порядке рассмотрит вопрос о развёртывании миссии военных патрулей в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов. Два корабля НАТО вошли в Финский залив 15 января.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом. Он подчеркнул, что подобные заявления смехотворны на фоне отсутствия реакции на диверсионную деятельность Украины в этой акватории.