Москва, 31 января, 2025, 15:17 — ИА Регнум. В Госдуму внесён пакет законопроектов, устанавливающих новые ограничения для иностранных агентов, сообщил в пятницу, 31 января, глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Иноагентам могут полностью запретить участие в просвещении и образовании в России, а также получение муниципальной поддержки, сказал депутат. Кроме того, будет ужесточена ответственность за нарушение норм закона.

«[Пакет законопроектов] включает в себя в том числе запреты на участие иноагентов в образовании и просвещении, на получение ими поддержки на всех уровнях власти (дополняется запрет поддержки на муниципальном уровне), а также меры по усилению ответственности иноагентов за неисполнение требований законодательства РФ», — цитирует депутата пресс-служба комиссии.

Комиссия продолжит разработку мер, направленных на защиту суверенитета страны, сказал также Пискарёв.

Как передавало ИА Регнум, ранее, анонсируя данные законопроекты, Пискарёв сообщил, что в случае их принятия иноагенты не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии не только для детей, но для любых граждан. Признание организации иноагентом будет означать, что действие её образовательной лицензии прекратят.

В декабре 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о введении специальных рублёвых счетов для выплат иноагентам. Выплаты иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов, доходы от продажи или сдачи в аренду недвижимости или транспорта, проценты по вкладам или иные доходы смогут поступать только на такие счета в уполномоченном банке.

Закон направлен на то, чтобы лишить предавших Россию лиц возможности обогащаться за счёт россиян и использовать против страны заработанные в ней средства, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.