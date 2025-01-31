Ньон, Швейцария, 31 января, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Были опубликованы результаты жеребьёвки стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов. Результаты опубликованы на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Global Look Press

31 января была проведена жеребьёвка стыковых матчей плей-офф ЛЧ, в которых примут участие футбольные клубы, занимающие с девятого по 24-е место после общего этапа. По её итогам определились пары в восьми предстоящих встречах, среди которых «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид», «Ювентус» — ПСВ и «Селтик» — «Бавария».

Победители матчей пройдут в 1/8 финала, где встретятся с командами, занявшими с первого по восьмое места после общего этапа.

С сезона 2024/25 у Лиги чемпионов сильно поменялся формат. Главное изменение заключается в отказе от прежнего группового этапа. Согласно новым правилам, 36 команд (раньше было 32) вместо восьми отдельных групп попадают в одну общую лигу, где проводят по восемь матчей друг с другом. По итогам этих встреч команды набирают очки, на основе которых выходят в 1/8 турнира (плей-офф). Команды с первых восьми строчек проходят в 1/8 финала напрямую, а клубы с девятого по 24-е место должны будут провести дополнительные стыковые матчи.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре УЕФА внёс сейв российского вратаря Матвея Сафонова, выступающего за французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), в топ спасений игрового дня в Лиге чемпионов. ПСЖ в этот день сыграл с мюнхенской «Баварией». Сафонов спасал ворота семь раз, пропустив один гол. Лучшим сейвом признан момент, когда российский футболист отразил мяч в падении, отправив его в штангу.