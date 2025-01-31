Москва, 31 января, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Подметально-вакуумная техника появилась на улицах Москвы. Она предназначена для всесезонного содержания дорог и позволяет полностью механизировать процесс очистки, пояснил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Global Look Press

«Поддержанию чистоты в столице всегда уделяется особое внимание, специалисты комплекса городского хозяйства в круглосуточном режиме проводят уборку городских территорий, дорог, дворов, общественных пространств. В связи с установлением положительных температур наружного воздуха принято решение вывести на улицы подметально-вакуумную технику, чтобы очистить город от пыли», — сообщил Пётр Бирюков.

По словам заместителя мэра российской столицы, большинство машин — отечественного производства, они сконструированы на базе шасси «КамАЗ» со вспомогательной силовой установкой. Эта техника используется при уборке пешеходных зон, тротуаров и вылетных магистралей. Специалисты комплекса городского хозяйства также очищают дорожные знаки, буферы безопасности, указатели, металлические барьерные ограждения и шумозащитные экраны.