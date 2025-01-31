Москва, 31 января, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Норвежское судно Silver Dania с российским экипажем, задержанное полицией Норвегии по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море, не имеет отношения к инциденту. Об этом заявил 31 января глава владеющей судном компании Silver Sea Тормод Фоссмарк агентству France-Presse.

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По его словам, судно проходило неподалёку от шведского острова Готланд, но не бросало там якорь. Норвежские власти доставили его в порт, чтобы исключить версию о причастности к повреждению кабеля.

«Мы не сделали ничего плохого», — сказал Фоссмарк.

Как сообщало ИА Регнум, судно Silver Dania, курсирующее между Санкт-Петербургом и Мурманском, задержали по запросу Латвии сотрудники полицейского управления норвежского округа Тромсё. Команду заподозрили в повреждении оптоволоконного кабеля, проложенного по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией. Судно доставили в порт Брейвика города Тромсё. На нём провели обыск, а членов экипажа допросили.

Латвийские власти 26 января сообщили о повреждении морского оптоволоконного кабеля в результате внешнего воздействия. Перебои со связью возникли на участке Вентспилс — Готланд. LVRTC уведомил об инциденте латвийские ВМС. На следующий день власти Швеции задержали болгарское судно Vezhen по подозрению в преднамеренном повреждении кабеля.