Москва, 31 января, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Возбуждённое в отношении главы Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова уголовное дело не связано с работой ассоциации, заявила пресс-служба РАЭК в пятницу, 31 января.

Petrov Sergey/Global Look Press Сергей Гребенников

С конца января функции главы РАЭК выполняет исполнительный директор ассоциации Екатерина Демкина, сказано также в сообщении.

«Возбуждённое в отношении С. В. Гребенникова уголовное дело никак не связано ни с его профессиональной деятельностью, ни с деятельностью РАЭК», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 29 января Тверской суд Москвы арестовал Гребенникова по делу о незаконном сбыте наркотиков. В карточке дела указано, что подозреваемому вменяют п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере»). Эта статья предусматривает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.

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