Москва, 31 января, 2025, 15:02 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы заочно арестовал президента Федерации фигурного катания Москвы, председателя совета директоров ОАО «Бамстройпуть» Антона Абдурахманова. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции российский столицы.

Федерация фигурного катания Москвы

«Председателю совета директоров ОАО «Бамстройпуть» избрана мера пресечения в суде столицы по делу о мошенничестве в особо крупном размере», ― говорится в сообщении судов в Telegram-канале.

Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало следствие. Абдурахманова обвиняют в совершении трёх преступлений по ч. 4. ст. 59 УК РФ.

Уточняется, что с момента его фактического задержания на территории России или экстрадиции и депортации его отправят в СИЗО на два месяца.

О деталях дела и ходе расследования не сообщается.

21 января стало известно, что Абдурахманов уехал из России. По данным источников СМИ, президент федерации покинул страну несколько месяцев назад из-за «юридических причин», характер которых не раскрывается.

Отмечалось, что федерация в настоящее время пытается организовать работу в штатном режиме. Вероятно, ФФКМ возглавит другой человек не раньше мая текущего года.

Абдурахманов стал президентом ФФКМ в 2022 году, сменив на этом посту Ирину Рабер.