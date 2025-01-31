Алма-Ата, Казахстан, 31 января, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с главой правительства Киргизии Адылбека Касымалиева проинформировал его о попытках вымогательства со стороны киргизских госорганов в отношении российских компаний. Переговоры проходили в Казахстане.

Roman Naumov/Global Look Press Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

«Это необоснованные претензии и неправовые заявления представителей госорганов Киргизии высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику Киргизии, создают новые рабочие места, входят в число крупнейших налогоплательщиков», — отметил Мишустин в беседе с Касымалиевым.

Он отметил, что МИД РФ ранее изложил в своей дипломатической ноте все «факты противоправных, иногда вымогательских действий». Премьер-министр России призвал власти Киргизии принять меры, чтобы прекратить административное давление на российские компании, а также защитить права и законные интересы инвесторов из РФ.

Касымалиев, в свою очередь, заверил Мишустина, что изучит ситуацию и проинформирует об этом отдельно. Глава российского правительства находится в Казахстане с трёхдневным визитом.

Как сообщало ИА Регнум, Адылбек Касымалиев был назначен на пост нового премьер-министра республики 18 декабря 2024 года. Соответствующий указ президента республики Садыра Жапарова поддержал в тот же день парламент страны.