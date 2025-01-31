Москва, 31 января, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Председатель Тверского суда Москвы Ольга Солопова подала в отставку. Об этом сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей Москвы.

mos-gorsud.ru Ольга Солопова

«Рассмотрение заявлений о прекращении полномочий судьи на основании закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»: Солоповой Ольги Николаевны — судьи и председателя Тверского районного суда Москвы», — указано на сайте.

Уточняется, что заявление Солоповой рассмотрят 17 марта, а на её должность планируется назначить Евгения Комиссарова, который в настоящее время является председателем Бабушкинского районного суда Москвы.

Солопова занимала пост председателя Басманного суда Москвы с 2002 года, а с 2013 была председателем Тверского суда. В списке её наград числится почётная грамота совета судей Москвы, медаль «В память 850-летия Москвы», медаль «За безупречную службу», а также медаль «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года Ольга Солопова рассматривала иск генеральной прокуратуры о запрете на территории России деятельности компании Meta, которой принадлежат социальные сети Instagram и Facebook и мессенджер WhatsApp