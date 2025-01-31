* Meta — запрещённая в России организация

Москва, 31 января, 2025, 14:55 — ИА Регнум. В Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) решили упразднить модерацию контента вместо того, чтобы её усилить, потому что компания заботится в первую очередь о своём заработке, а не о пользователях, заявили эксперты в области информационной безопасности.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В начале января Meta разместила более 8 тыс. рекламных объявлений для сервиса Crush AI, который превращает фотографии женщин в фальшивые обнажённые изображения без их согласия. Четыре домена, связанные с этим сервисом, постоянно обходят модерацию, создавая новые рекламные профили и изменяя веб-адреса. Конгрессмен Джо Морелле, автор закона против интимных дипфейков, резко раскритиковал Meta за допущение размещения подобных объявлений. Он считает, что платформы должны нести уголовную и административную ответственность за такие действия.

«Очередная история про халатный подход Meta к модерации в своих соцсетях. Вместо того, чтобы усиливать модерацию, западный ИТ-гигант решил просто её упразднить. Вывод из всего этого простой — Meta не заботится о безопасности пользователей, её соцсети превращаются в «цифровые джунгли», где злоумышленники чувствуют себя как дома», — сообщил член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

При этом депутат отметил, что некоторые российские пользователи продолжают посещать соцсети этой организации, используя VPN-сервисы. Немкин напомнил, что данные приложения тоже представляют опасность для пользователей, поскольку эти программы используют мошенники для своих преступных целей.

«В связи с этим российским пользователям стоит перейти на отечественные платформы, где безопасность и интересы людей действительно в приоритете. И для использования наших площадок не нужны VPN-сервисы», — призвал депутат.

Член правления РОЦИТ, эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных считает, что у Meta точно есть современные технологии и возможности для корректной модерации и внедрения, но компания не в полной мере их использует. По словам Ярных, причина этому проста — Meta заботится не столько о том, как защитить своих пользователей, а скорее о том, как более эффективно заработать на рекламе.

«Также не стоит забывать, что Facebook и Instagram (оба принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заблокированы в России. При этом если для доступа используется VPN-сервис, то необходимо понимать, что через него идёт весь трафик пользователя, включая все личные и пользовательские данные. Тем самым человек подвергает себя риску стать жертвой мошенников, которые активно используют VPN-сервисы в своих преступных целях», — заявил эксперт.

Ярных в заключении добавил, что намного безопаснее использовать отечественные технологические решения и онлайн-платформы. По словам эксперта, отечественные площадки, в том числе социальные сети, серьёзно подходят к вопросу модерации, уделяя особое внимание защите пользователей. Важно предлагать людям не просто ИТ-продукт с удобным интерфейсом, но и делать так, чтобы он был безопасным, подытожил член правления РОЦИТ.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа директор Meta Марк Цукерберг признался, что Белый дом под руководством экс-президента США Джо Байдена оказывал на него давление с целью цензуры контента в соцсетях компании. По словам американского предпринимателя, чиновники из Белого дома в 2021 году «неоднократно оказывали давление» на корпорацию, «требуя подвергнуть цензуре определённый контент, связанный с COVID-19, в том числе юмор и сатиру, и выражали большое недовольство, когда мы не соглашались». Решение по удалению контента тем не менее оставалось за платформой, заверил Цукерберг, добавив, что давление американских властей было неправильным и он сожалеет, что компания не была «более откровенной по этому поводу».

При этом Цукерберг сознался, что сдержал распространение на подконтрольных ему платформах истории про содержимое ноутбука сына экс-президента США Хантера Байдена, которое могло доказать участие Байдена-младшего в криминале, в сфере наркотрафика и проституции.