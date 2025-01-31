Москва, 31 января, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Один из крупнейших сайтов по поиску работы и сотрудников HeadHunter представил рейтинг российских работодателей за 2024 год. Группа «Черкизово» заняла 26-е место в рейтинге, поднявшись на две строчки, и подтвердила статус лучшего работодателя сельскохозяйственной отрасли и пищевой промышленности.

Пресс-служба группы «Черкизово» Группа «Черкизово» поднялась в рейтинге лучших работодателей HeadHunter

Headhunter проанализировал показатели по 1729 компаниям из разных отраслей. Рейтинг составлялся на основе анкетирования HR-специалистов, онлайн-опросов сотрудников, отзывов бывших сотрудников, а также опросов соискателей с сайта hh.ru.

Группа «Черкизово» уже третий год входит в рейтинг HeadHunter, с каждым разом улучшая свой результат. За прошлый год компания поднялась с 28-е на 26-е место рейтинга в категории крупнейших российских работодателей (от пяти тысяч сотрудников). Такой результат позволил «Черкизово» второй год подряд удерживать первое место среди компаний, чья деятельность связана с сельским хозяйством и пищевой промышленностью.

Пресс-служба группы «Черкизово» Группа «Черкизово» поднялась в рейтинге лучших работодателей HeadHunter

«Команда HR группы «Черкизово» постоянно работает над улучшением условий труда своих сотрудников, применяя для этого лучшие мировые практики», — заявила директор по персоналу и организационному развитию группы «Черкизово» Ольга Хайруллина.

Ранее, в конце 2024 года, группа «Черкизово» стала единственным представителем сельскохозяйственной отрасли, вошедшим в рейтинг лучших работодателей страны журнала Forbes.