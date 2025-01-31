* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 31 января, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против журналистки Юлии Таратуты (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сообщила 31 января пресс-служба столичного ведомства в Telegram-канале.

Global Look Press

«Признанная иноагентом Юлия Таратута была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента», — сказано в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что с сентября по декабрь 2024 года журналистка, находясь за пределами России, вновь не представила в уполномоченный орган обязательные для предоставления сведения об иноагентах.

Материалы проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Таратуты по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

Ранее в реестр иноагентов были внесены журналисты Илья Барабанов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Анастасия Казанцева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Как передавало ИА Регнум, журналист Денис Катаев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) не смог оспорить статус иностранного агента. Замоскворецкий суд Москвы принял решение не исключать его из этого списка.

Статус указывает на то, что человек, освещая различные вопросы для широкой аудитории, получает денежные средства и имущество от иностранных источников.