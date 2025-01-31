Москва, 31 января, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский фактически признал слова президента России Владимира Путина о своей нелегитимности. Об этом 31 января в своей авторской колонке на портале «Смотрим. ру» заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

По его словам, Зеленский некомпетентно отреагировал на заявление главы российского государства, назвав себя «сильным лидером», которого все боятся. При этом доказательств своей легитимности он не привёл.

«Он [Зеленский] заявляет, что «сильный», не предоставив ни одного доказательства, что он легитимный, тем самым признав свою нелегитимность», ― написал политик.

Медведчук добавил, что вопрос не в том, сильный он или слабый, а только в одном ― признаёт или не признаёт Россия его подпись на договоре.

Политик подчеркнул, что для украинского народа в первую очередь важна легитимность переговорщиков от Украины, потому что речь идет о серьёзных гарантиях договоров, которые должны быть подписаны по окончании конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января Путин заявил, что участвовать в переговорах по Украине может кто угодно. Однако из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией.

В конституции Украины нет указаний о продлении полномочий президента даже в условиях военного положения. Единственным легитимным органом власти в стране является Верховная рада, неоднократно подчёркивал российский лидер. По словам Путина, нахождение Зеленского на посту главы государства является узурпацией власти.

Турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер считает, что после заявления Путина о том, что глава киевского режима нелегитимен, на Западе могут начаться серьёзные дискуссии на эту тему. По его словам, запустить их может президент США Дональд Трамп.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истёк 20 мая 2024 года. Ранее, в марте, в стране должны были пройти очередные выборы. Отказ от проведения голосования в Киеве объяснили военным положением. Сам Зеленский заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.